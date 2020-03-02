الأحساء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسعقد صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بالأحساء، ورشة عمل بعنوان: "دور الصندوق في التمويل الزراعي" ، بمشاركة معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي والمدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي.وخلال الورشة استعرض المدير العام لصندوق التنمية الزراعية أهداف الصندوق وأهدافه الإستراتيجية، مشيراً إلى أنه سيواصل القيام بدوره التمويلي في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي.ولفت السهلي الانتباه إلى أن الصندوق يواصل دعمه للقطاع الزراعي منذ أكثر من (56) عاماً قدم خلالها قروضاً تجاوزت بنهاية العام المالي المنصرم 2019م (51) مليار ريال شملت مجالات زراعية عدة، إضافة إلى دعم مشاريع الخدمات اللوجستية المساندة للقطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير التنمية الريفية مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم كفاءة استخداماتها، والعمل أيضاً على دعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الإنتاجية الزراعية برفع بنسبة تمويلها من 50% إلى 70% وزيادة الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.وذكر السهلي أن الصندوق حقق إنجازات كثيرة ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بشكل إيجابي من خلال تحقيق معدلات إنتاجية كبيرة للعديد من المنتجات الزراعية والوصول للاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، وتقليص الفجوة الغذائية في البعض الآخر، إضافة إلى المساهمة في زيادة الناتج المحلي، ورفع اقتصاديات القطاع الزراعي، مؤكداً أن الصندوق قدم في المنطقة الشرقية ومنذ تأسيسه حوالي ثلاثة مليارات ريال لتمويل القطاع الزراعي بالمنطقة منها مبلغ (725 مليون ريال) للمشاريع الزراعية في قطاعات متعددة، فيما تم صرف أكثر من (مليارين ومائتي مليون ريال) للقروض العادية لتمويل صغار المزارعين والمربين والصيادين في المنطقة.من جهته قدّم نائب مدير الصندوق للإستراتيجية المهندس عادل الجمعة عرضا عن الصندوق وأهدافه، والتي يتمثل أبرزها في تمويل القطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى التمويل المالي للمزارعين حسب الميز النسبية للمناطق بهدف دعم الزراعة المستدامة والتنمية الريفية، ودعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وكذلك تمويل الجمعيات التعاونية والمشاريع التي تقوم بتوفير المنتجات والخدمات المساندة.وفي ختام الورشة دار حوار مفتوح، استمع فيه المدير العام للصندوق ونائبه إلى آراء ومقترحات الحضور، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بعمل وبرامج الصندوق.// انتهى //19:50ت م0286