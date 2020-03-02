عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان اليوم, محاضرة عن "معالجة الأمن الفكري وتطبيق المنهج الوسطي"، وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، كما جرى نقلها عبر تقنية البث المرئي "الفيديو كونفرانس" إلى جميع فروع الجامعة ( طلاب وطالبات) في محافظات رفحاء وطريف والعويقيلة.وتطرق معاليه خلال محاضرته إلى معنى الوسطية في الإسلام، داعياً طلاب وطالبات الجامعة إلى عدم الاستماع لدعاة الفرقة والتنازع وخوارج العصر، وأن يحصِّنوا أنفسهم ضد التطرف وأن يكونوا درعاً للحفاظ على الدين وعلى الوطن وأمنه ومكتسباته في مواجهة المخربين والإرهابيين.وأكد الشيخ السليمان عدم السماح لدعاة الفتن بصنع شرخ في جدار الأمة الإسلامية وذلك بالتمسك بثوابت الدين، وطاعة ولي الأمر كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم.وأورد معاليه وقائع من التاريخ الإسلامي تبين الأضرار الناتجة عن الخروج على الحاكم وماحل بالأمة من مخاطر أثرت فيها, كما أوصى علماء الأمة الإسلامية بحرمة الخروج على الحاكم.وفي ختام المحاضرة أجاب معالي الدكتور السليمان على أسئلة واستفسارات الحضور، مقدماً الشكر للجامعة ممثلة بمعالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري على تنفيذ مثل هذه اللقاءات البناءة والمهمة في دعم سبل التوعية والتثقيف المجتمعي بما يعزز أمن واستقرار الوطن.// انتهى //19:58ت م0287