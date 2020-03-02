فحاء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساحتفت المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولا".وتضمنت الاحتفاء لوحات تعريفية ومجسمات للتوعية بالسلامة المدرسية والأمن المدرسي، وملصقات ولوحات توعوية وتثقيفية، وكتيبات مصورة ومطويات ونشرات ملونة تخاطب جميع شرائح المجتمع، إضافة للتدريبات العملية الميدانية على عملية الاطفاء والتعامل مع الحريق وغيرها.وأكد مدير مكتب التعليم برفحاء خالد الشمري أهمية تفعيل هذا اليوم لرفع الوعي لدى طلاب وطالبات المدارس في جوانب السلامة وتحقيق شعاره، ومشاركة رجال الدفاع المدني الاحتفاء بيومهم العالمي، وإعطاء هذه المناسبة المدلولات والبعد المطلوب اجتماعيا وإعلاميا بتكثيف برامج التوعية والمشاركات في هذه الفعاليات الهادفة.// انتهى //19:58ت م0288