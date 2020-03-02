القاهرة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسبحث القائد العام للقوت المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها، الذي يزور مصر حالياً، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.// انتهى //19:57ت م0289