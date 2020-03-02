الطائف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسانطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المرحلة الأولى من مشروع تجويد الآداء المدرسي المتمثلة في مرحلة الدعم لما قبل التقييم التي من خلالها تُزار المدارس المستهدفة ويجري الـتأكد من تحقيق المؤشرات لمعاير التقييم وتقديم الدعم اللازم من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس بحسب خطة المشروع والرفع بالاستمارات إلى إدارة الجودة وقياس الآداء المشرفة على المشروع.ويعنى مشروع تجويد الآداء المدرسي الذي يعد أحد المشروعات النوعية التي يتبناها تعليم الطائف بقياس الآداء استناداً إلى النتائج والحكم على جودة الآداء للمنهجيات التي تعمل عليها المدرسة في البرامج والأنشطة والعمليات كافة ورصد الفجوة واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الآداء المدرسي.ويشتمل نطاق تطبيق المشروع على 72 مدرسة للبنين والبنات من المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.ويهدف المشروع إلى ضمان جودة وكفاءة الآداء والإنتاجية في برامج وأنشطة وعمليات المدرسة وتحسين آدائها في الاختبارات الدوليةوالوطنية كأحد مؤشرات جودة التعليم ودعم المدارس في تبني نظم الجودة والاعتماد وتوطين نماذجها في المدارس وإدارة قياس الآداءالمدرسي بفاعلية وكفاءة عالية ورفع القدرات للأفراد والمؤسسات التعليمية في المنافسة على جوائز الجودة والتميز المحلي والتكامل بين الإدارات الإشرافية على المدرسة لدعم رسالة المدرسة في تحقيق نتائج تعلم مرغوبة.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن المشروع يأتي كأحد المبادرات التي قامت بها إدارة الجودة وقياس الآداء في عامها الثاني بعد أن أظهرت النتائج أهمية دعمه وتبنيه ،لافتاً الانتباه إلى حرص الإدارة على دعم المدرسة من خلال هذا المشروع الذي اعتمد على التغذية الراجعة للتطبيق واستطلاع المدارس والإدارات المعنية التي شاركت في إعداد وتحكيم الأدلة، مبيناً حرص وزارة التعليم على الاهتمام بالمدرسة والتأكيد على المهارات والمعارف والمهارات والقيم التي يتلقاها الطلاب والطالبات من خلال الإشراف والتوجية الفاعل وتبني الإستراتيجيات الحديثة في التدريس.// انتهى //21:20ت م0300