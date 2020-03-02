الرياض 7 رجب 1441هـ الموافق 2 مارس 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب ".// انتهى //21:22ت م0302