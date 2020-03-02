الطائف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة في مركز جوري مول.وتقدم الهيئة لزوار جناحها دورة في تعزيز مفاهيم السلامة، وكيفية التعامل مع المرضى والمصابين في مرحلة ما قبل وصول مركبة الإسعاف، إضافة إلى عرضها بعض الحالات الاسعافية التي تباشرها الهيئة بجانب الدفاع المدني .كما يقدم المعرض معلومات تفصيلية عن برنامج "أسعفني" الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي, ويدعم تسع لغات، ويتميز بسهولة استخدامه من قبل فئة "الصم والبكم "، ما يجعل طلب الخدمة يسيراً عليهم، إضافة إلى ذلك التعريف بمبادرة تعليم المجتمع على الضغطات الصدرية في عملية الإنعاش القلبي الرئوي في حال وجود حالة فقدان الوعي، التي تعد من أهم الأساسيات التي من الممكن إنقاذ حياة الآخرين قبيل وصول الإسعاف .// انتهى //21:27ت م0304