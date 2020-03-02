لندن 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأدانت الحكومة البريطانية إجراء كوريا الشمالية أمس تجربة صاروخية جديدة.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان اليوم بهذا الشأن: "نشعر بخيبة الأمل لأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية قصيرة المدى تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".ودعا المتحدث من خلال البيان كوريا الشمالية إلى تغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي, مبيناً أن تنفيذ العقوبات الدولية على بيونغ يانغ سيستمر إلى حدوث خطوات موثوقة من قبل النظام الكوري الشمالي.// انتهى //21:27ت م0305