بغداد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسبدأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مشاوراته مع قادة الكتل السياسية العراقية لاختيارمرشح جديد لرئاسة الوزراء بدلاً من المرشح السابق المعتذرعن التكليف محمد توفيق علاوي.وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي اليوم بأن الرئيس صالح أكد خلال هذه اللقاءات ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول وطني ضمن الفترة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما.وجرى خلال اللقاءات بحسب البيان الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار شخصية مقبولة قادرة على التصدي للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد.// انتهى //21:56ت م0309