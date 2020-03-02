عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسزار عدد من نزلاء التأهيل الشامل بعرعر اليوم، المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولا ", التي تنظمه مديرية الدفاع المديرية بالحدود الشمالية، ويستمر خمسة أيام .وتشتمل الفعاليات على عدد من المحاضرات التوعوية وتوزيع البروشورات والكتيبات المدمجة التي تحوي مواد توعوية عن العديد من مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة.// انتهى //22:05ت م0311