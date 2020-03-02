الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنفذ الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع جمعية الرعاية الجراحية التجميلية، مبادرة توعوية، للتوعية بالأخطار وحوادث المنازل الشائعة للأطفال وطرق الوقاية والحد من مضاعفة الإصابات.وقدمت سمو الأميرة الدكتوره نوف بن الحسن والدكتور بشر الشنوان محاضرات توعوية عن تلك الحوادث مستعرضين طرق الوقاية منها.جاء ذلك ضمن التعاون المشترك والمستمر بين الجمعية وبين الدفاع المدني في التوعية المجتمعية المشتركة عن طريق المحاضرات في المدارس، ورش العمل الفعالة، الدورات التدريبية.// انتهى //23:16ت م0330