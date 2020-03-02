المذنب 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسرعت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) بتعليم المذنب منيرة بنت عبدالله الطعيسي اليوم، حفل جائزة إبراهيم بن علي العبودي لتكريم الطالبات المتفوقات في عامها الثامن بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة، بحضور عدد من مديرات الجهات الحكومية و القيادات التربوية والمشرفات وقائدات المدارس والمعلمات وأمهات الطالبات .وثمنت الطعيسي، جهود أولياء الأمور والمعلمات والقائدات في دعم ومساندة الطالبات لتحقيق أعلى ‫نواتج التعلم بما يسهم في خدمة الوطن وتحقيق رؤيته، كما باركت لهن هذا التفوق، مقدمة شكرها لراعي هذه الجائزة إبراهيم بن علي العبودي للسنة الثامنة على التوالي اعتزازا بالتفوق وتشجيعاً للتميز .كما تخلل الاحتفالية مسيرة المتفوقات وأهازيج وطنية بعنوان ( حبيبتي يابلادي ) وأوبريت بعنوان ( بالتفوق أسمو ) .واختتم الحفل بتكريم رائدات التميز الطالبات الفائزات في المشروعات والجوائز على مستوى وزارة التعليم .// انتهى //23:22ت م0332