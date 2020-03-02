كوالالمبور 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساتفق ممثلون عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في البطولة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم حيث اُتفق على تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات لتقام أيام 19 و20 مايو (الجولة الثالثة)، 26 و27 مايو (الجولة الرابعة)، 16 و17 يونيو (الجولة الخامسة)، 23 و24 يونيو (الجولة السادسة).وفي حالة الاتفاق بين الناديين المتنافسين على إقامة المباريات بينهما قي التاريخ المحدد أصلاً، فإنها ستقام وفق ما هو مقرر، وسيُعلن عن القائمة الكاملة للمباريات بعد الاتفاق مع الأطراف كافة وبعد التأكيد من الاتحادات الوطنية والأندية بحلول 16 مارس 2020، أما في حالة تواصل الظروف الاستثنائية الحالية، فإن المباريات التي تضم أندية من غير اليابان فإنها يمكن أن تقام في شهر يوليو، على أن تستكمل جميع المباريات التي لم تقم في الجولتين الأولى والثانية قبل شهر أغسطس 2020م.وبناء على ذلك فإن مباريات دور الـ16 ستقام أيام 11 و12 أغسطس لجولة الذهاب و25 و26 أغسطس لجولة الإياب، ويقام ذهاب ربع النهائي في يومي 15 و16 سبتمبر والإياب في يومي 29 و30 سبتمبر 2020.ويقام الدور قبل النهائي في يومي 20 و21 أكتوبر (الذهاب) و27 و28 أكتوبر (الإياب)، في حين يبقى موعد الدور النهائي دون تغيير: 22 نوفمبر للذهاب في الشرق، و28 نوفمبر للإياب في الفرق.وشكر أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون ممثلي الاتحادات والأندية على تعاونهم، وقال: هذه ظروف صعبة وحافلة بالتحديات، ونحن ممتنون للجميع على حضورهم ومحاولة إيجاد حل يناسب الجميع.وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لن يعرض أي أحد للخطر في هذه الظروف التي تشهد مخاطر كبيرة على الصحة، ولهذا قمنا باتخاذ قرارات منطقية لتأجيل المباريات والأحداث.وأضاف يأمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تكون هناك نهاية سريعة وآمنة لهذا الوضع الحالي، وأن تعود الأمور لطبيعتها كي تقوم كرة القدم بدورها في جلب المتعة والترفيه في حياة الناس، وكل دعمنا وتضامننا للمجتمعات المتأثرة.وسيعقد اجتماع طارئ لممثلي منطقة غرب آسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.//انتهى //23:27ت م0333