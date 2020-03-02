الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسعقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني الجلسة العلمية السادسة بعنوان " الصحة في السياق الإنساني - بالتركيز على الأمراض المعدية " ، بمشاركة المدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية في مملكة السويد السفير كارل سكاو، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التنمية البريطانية مارك برايسون ريتشاردسون، والرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة الطبية الدولية الدكتور كاي لوون، ومساعد المدير العام للاستجابة لحالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور إبراهيما فول، وأدار الجلسة إليز لابوت مراسلة صحيفة "بوليتيكو" .وتحدث فول عن خطورة الأمراض المعدية وأنها قد تصل لحد الوباء في حال لم يوجد نظام صحي فعال لمواجهتها، مطالبا بالشراكة والتنسيق ومشاركة المعلومات بين المنظمات الصحية والحكومات في العالم ووضع خطط طارئة للحد من انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة.وأوضح المدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية في السويد السفير كارل سكاو أن الأمراض المعدية ستحدث بغض النظر عن ما نقوم به، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تسهم في الوقاية من الأمراض، وموضحًا أنه مع التركيز العالمي الراهن الشديد على فيروس كورونا يجب ألا ينسينا أمراضا معدية أخرى مثل الملاريا والنكاف والكوليرا والإيدز.وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الهيئة الطبية الدولية الدكتور كاي لوون: إننا نعمل في سياقات معقدة متطرقا لانتشار مرض الإيبولا عام 2018م والفشل في التصدي له رغم جهود منظمة الصحة العالمية، داعيًا إلى إشراك أفراد المجتمع في المجال الصحي.وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التنمية البريطانية مارك ريتشاردسون أن هناك ضعف في البنية التحتية وعدم توافر خدمات صحية مناسبة في بعض الدول ما يعيق مكافحة الأمراض المعدية، مطالبا بتوفير لقاحات وأدوية للأمراض، والاستفادة من الدروس والتعلم من أخطاء التعامل مع الأمراض المعدية.// انتهى //23:34ت م0334