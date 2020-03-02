بيش 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشن محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة اليوم ، معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ضمن مشاركتها في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان "السلامة أولاً"، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك بمقر الإدارة .وتجول المحافظ في المعرض ، مستمعاً لشرح عن ما يضمه من معدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة تسهل على رجال الدفاع المدني آداء مهامهم، بالإضافة إلى العديد من اللوحات التعريفية والمجسمات والصور التوعوية والإرشادية والمنشورات والمطويات الهادفة.ونوه أبوشرحة بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر - لا قدر الله -، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، لتفعيل شعار هذا العام والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والحرص على تكثيف برامج التوعية والإرشاد لنشر ثقافة السلامة العامة سواء بالتعليم أو بالأماكن العامة والمنتزهات.وبين مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم مهندس عمر عسيري، أهمية الاحتفال بهذه المناسبة كونها تذكر بمهام الدفاع المدني ، مبينًا أن هناك العديد من المناشط المصاحبة؛ للتوعية بوسائل السلامة وتجنب المخاطر.// انتهى //23:35ت م0335