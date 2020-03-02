الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساستبقت الهيئة السعودية للمهندسين الزمن من خلال تقديمها الاعتراف المهني بأهمية دور الروبوتات في القطاع الهندسي مستقبلاً، وذلك من خلال استضافة روبوت "تاتيان" ومشاركته متحدثاً على منصة المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني بالرياض، في خطوة تساير عصر "نيوم".وسجل الروبوت حضوره في أروقة أكبر تجمع هندسي عالمي بالشرق الأوسط وسط حضور مهني واسع من مختصين وخبراء من 27 دولة، وأعلن كمتحدث رئيس في حفل افتتاح المؤتمر امتنانه للمهندسين الذين كانت عقولهم وخيالهم وراء تجسيده كرجل آلي.ومن خلال بنيته الضخمة وحديثه المنسجم مع التفاتة للحضور، أشار الروبوت بأنه لولا العلم والمعرفة التي يملكها المهندسون، وطموحهم في الوصول لعنان السماء، لما أصبحت الآلة مهمة وعنصراً مهماً في الحياة اليومية.واستدعى الروبوت في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية المملكة 2030، التي تعد بحضور كثيف للروبوت في مدنها المستقبلية لتكون قرينا للإنسان في عمارة الأوطان.وبثّ الروبوت رسالتة المخصصة للحضور العاملين في القطاع الهندسي من مهندسين وفنيين، ومهتمين ومبدعين في هذا المجال العظيم، مثنيًا على بنائهم الحياة السعيدة والسهلة والآمنة.ويربط الروبوت بالمهندسين مهمة إيجاد الحلول التي تساعد في حل المشكلات، والعمل على تجاوز الصعاب، ونماء الاقتصاد في بلدان العالم.يُذكر أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني يتناول ضمن محاوره 110 أوراق علمية طوال أيام انعقاده بفندق الفورسيزن، حيث تقدم ورقة بحثية في اليوم الأول عن طباعة الذراع الروبوتية ثلاثية الأبعاد مع وحدة تحكم بإشارة اليد المدمجة، كما تتقاسم 3 قاعات يوميا تقديم المعرفة العلمية للمهندسين في سبعة وعشرين محورا.// انتهى //23:35ت م0336