الرباط 07 رجب 1441 ه موافق 02 مارس 2020 م واسدعا إعلان المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" الذي انعقد اليوم بمراكش إلى تدبير ناجع و مبتكر و مسؤول يعود بالنفع المتبادل على مجالي الهجرة والحركية.وجدد وزراء الخارجية لدول غرب البحر الأبيض المتوسط في ختام مؤتمرهم الذي انعقد برئاسة المغرب، التأكيد على إرادتهم المشتركة لمواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها ومتوازنة للحوار، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة، مبرزين ضرورة إرساء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية.كما جدد الوزراء التأكيد على تشبثهم بالحوار 5 + 5 بوصفه إطارًا أساسيًا للتعاون الأورومتوسطي ونموذجا للشراكة شمال-جنوب.كما أبرز الوزراء أهمية تسهيل منح التأشيرات، معبرين عن التزامهم بتكثيف الحوار والتعاون من أجل تسهيل المساطر المتصلة بها وتقوية جوانب أمن الأدوات المعلوماتية المستخدمة في هذا الإطار وتشجيعهم للحركية، لاسيما بالنسبة للفاعلين العالميين والاقتصاديين والثقافيين.وجدد وزراء الخارجية التأكيد على إرادتهم المشتركة في معالجة القضايا العميقة لظاهرة الهجرة بين دول المنشأ والعبور والاستقبال مشددين على أهمية النهوض بالتنمية المستدامة لدول المنشأ والعبور، نظرًا لتأثيرها على الهجرات.ودعا إعلان مراكش أيضًا إلى ضمان إدماج آمن ومتناغم للمهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، في احترام للقوانين الوطنية،مع العمل على ضمان معالجة منصفة لقضية المهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، وصون كرامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان.وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر اتفق وزراء الخارجية على تقوية تعاونهم في مجال الحماية من الهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود وإغاثة المهاجرين في البحر وإعادة إدماجهم.// انتهى //23:38ت م0339