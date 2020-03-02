تبوك 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسشاركت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني التي انطلقت , تحت شعار " السلامة أولاً ".ودشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني جناح جمعية الثقافة والفنون خلال افتتاحه المعرض المصاحب لفعاليات الدفاع المدني المقام بمجمع تبوك بارك التجاري بحضور مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي.واطلع وكيل إمارة تبوك على محتويات الجناح وأركانه، واستمع إلى شرح مفصل عن الفعاليات التي اشتملت على العديد من الأعمال الفنية التي نفذها الخطاطون والخطاطات إضافة إلى دروس الخط العربي التي تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة المواهب والمهتمين بمجال الخط بإشراف لجنة الخط العربي بالجمعية.// انتهى //23:42ت م0341