الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، على هامش المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني في الرياض.ووقع المذكرة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري.وتهدف المذكرة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية الوطنية للمهن الهندسية التي تنظمها هيئة المهندسين، والمشاركة في عمليات بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس والدبلومات في التخصصات الهندسية بالجامعات السعودية، إضافة إلى جهات التدريب وفق معايير وأطر تحددها وتنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمشاركة في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التخصصية، وبناء الاختبارات المعرفية والعملية اللازمة لترخيص مزاولة المهن وتطويرها وتنفيذها، والتعاون في إعداد وتقديم الاختبارات المهنية لأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين.كما تشتمل الاتفاقية على إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم لبرامج البكالوريوس والدبلومات في التخصصات الهندسية ومدى مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والتفاهم في المشروعات البحثية والدراسات العلمية وتبادل المواد والتجهيزات المتاحة، ومشاركة المعرفة وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات.يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن إستراتيجية هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز دور الهيئات المهنية في عمليات التقويم والاعتماد وسعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ورؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، وصولاً إلى نمو وتطور الوطن والمواطن.// انتهى //23:49ت م0343