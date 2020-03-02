رفحاء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسزار عدد من متدربي الكلية التقنية برفحاء اليوم، المعرض التوعوي الذي تقيمه إدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة أولاً " بمجمع رفحاء مول.واطلع المتدربون على المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركه جهات حكومية، وما يحويه معرض الدفاع المدني بالمحافظة من نصائح وإرشادات، وبروشورات وكتيبات والعديد من المواد التوعوية التي توضح مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع المخاطر المحتملة.// انتهى //23:54ت م0344