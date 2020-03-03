الرباط 07 رجب 1441 ه موافق 02 مارس 2020 م واسأعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم الى مدينة الدار البيضاء.وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية مساء اليوم أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى بالدار البيضاء حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات.//انتهى//00:07ت م0351