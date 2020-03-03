أملج 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسرعى وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم الملتقى الأول للمجلس التكاملي للجمعيات الخيرية بالمحافظة ، بحضور رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالوجه خالد البلوي ورؤساء الجمعيات واللجان الفرعية من جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج وعدد من رواد العمل الخيري بالمحافظة ، وذلك بقاعة النخيل .وأوضح المنسق للملتقى محمود ناهض الزراع أن الملتقى ناقش تأسيس المجلس التكاملي للجمعيات الخيرية بالمحافظة الذي يهدف إلى تعاون الجمعيات فيما بينها وتوحيد بعض الإجراءات والتنسيق المشترك لتخفيض التكاليف وإيجاد قاعدة بيانات للمستفيدين تكون متاحة لجميع الجمعيات بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وحصر احتياجات المستفيدين .وأضاف الزراع أن الملتقى حضره رؤساء 12 جمعية بمحافظة أملج ومراكزها بالإضافة لعدد من اللجان المتخصصة المنبثقة من الجمعيات الخيرية بالمحافظة .// انتهى //00:12ت م0353