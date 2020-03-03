حائل 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم بالمركز الثقافي بحائل ، حفل ختام مسابقة "لمن الكأس" التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالشراكة مع شركة "آبار" حائل للمياه .وأكد سمو نائب أمير منطقة حائل أن شراكة تعليم حائل الإستراتيجية مع شركة "آبار" ممثلة برجل الأعمال عواد الرضيمان لمس الجميع انعكاسها الإيجابي على المنطقة في كثير من المحافل التعليمية ، واصفاً المسابقة بأنها تثري الجانب الثقافي والمعنوي لدى الطلاب وتحفزهم على المنافسة وتطور مستواهم التعليمي والدراسي ، مشيداً سموه بفكرة المسابقة التي كان لها صدى كبير في سنوات مضت وفي تطبيقها على أرض الواقع بمنطقة حائل ، متمنياً سموه استمرارها مستقبلاً.وخلال الحفل أعلن سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عن دعمه للمتسابقين بمبلغ 20 ألف ريال للمركز الأول و15 ألف ريال للمركز الثاني في المسابقة التي أحزر فيها طلاب مكتب تعليم الجنوب المركز الأول وفي المركز الثاني طلاب مكتب تعليم سميراء .وكانت المسابقة لاقت استحسان الجمهور بطريقة عرضها على طريقة برنامج "لمن الكأس" العريق .وفي ختام الحفل سلم سموه الكأس والميداليات للفائزين وكرم المشاركين من ثانوية حائل وثانوية فيد في نسخة مسابقة " لمن الكأس " قبل 40 عاماً على التلفزيون السعودي .// انتهى //00:15ت م0354