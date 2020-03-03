القاهرة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.وأفاد "القاضي" في بيان له اليوم بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات جراء ذلك.// انتهى //00:19ت م0355