الكويت 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنوه مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وذلك بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا للحيلولة دون انتشار الفيروس.وأعرب مجلس الوزراء عن تفهم دولة الكويت وتأييدها لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.// انتهى //00:20ت م0356