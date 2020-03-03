الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود أنطوان بيلر .وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الإنسانية والاقتصادية لدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق .// انتهى //00:44ت م0360