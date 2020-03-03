الرباط 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأعلن مساء اليوم بالرباط عن إلغاء تنظيم الدورة الـ 15 للمعرض الدولي للفلاحة الذي كان مقررا تنظيمه خلال الفترة ما بين 14 و 19 أبريل المقبل بمدينة مكناس.وأوضح بيان مشترك لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أن "هذا القرار يأتي في إطار تدابير السلامة المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19) التي توصي بالحد التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.//انتهى//01:21ت م0365