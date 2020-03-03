بريدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسوقعت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" ، مؤخرا ، اتفاقية شراكة مع معارض السيف غاليري.وتهدف الاتفاقية لدعم المقبلين على الزواج ، وذلك من خلال توزيع قسائم شرائية على 50 شابا ، ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية مساعد المدير العام لتنمية الموارد المالية عبدالله بن محمد الغصن ، ومن جانب معارض السيف غاليري محمد بن سليمان السيف.وأكد مدير عام الجمعية الدكتور محمد بن عبدالله السيف أن هذه الاتفاقية التي تمت بين الطرفين لم تكن الأولى من نوعها ، مشيراً إلى أن هذه الشراكة هي امتداداً للتعاون القائم بين الجمعية والجهات الخاصة ورجال الأعمال عبر دعمهم أنشطة الجمعية والمشاركة في المسؤولية المجتمعية ، من خلال هذا الدعم ، خدمةً المجتمع عامة والمقبلين على الزواج خاصة ، لما تقدم لهم مثل هذه الشراكات المجتمعية من التسهيل والتخفيف عليهم أعباء بداية الحياة الزوجية للمقبلين ، ومساعدتهم في الجوانب المالية والعينية التي قد تحتاجها الأسرة الناشئة في بداية حياتهم ، متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على هذه الاتفاقية وأن تحقق أهدافها المرجوة منها ، مقدماً شكره الجزيل لمعارض السيف غاليري على دعمهم ومساندتهم لأنشطة وبرامج الجمعية.// انتهى //03:30ت م0369