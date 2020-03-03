بكين 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 2943 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم .جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين تسجيل 31 حالة وفاة و125 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.ومن بين تلك الحصيلة تم تسجيل 31 وفاة و114 إصابة في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.// انتهى //04:06ت م0371