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الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
الملك وولي العهد يهنئان رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني
القيادة تعزي ملك البحرين
أمير الرياض يلتقي أمين مجلس التعاون ومحافظ هيئة العقارات
أمير الشرقية يؤكد على تفعيل التطوع في "ترميم"
أمير نجران يقلد مساعد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة
أمير الباحة يكرم النحالين ويطلق مشروعاً مسرحياً
أمير القصيم يفتتح مشروعات تنموية في المذنب والخرماء والعمار.. اليوم
فيصل بن سلمان: دور رجال الأعمال مهم لتعزيز المحتوى المحلي
رئيس تونس يستقبل وزير الداخلية
سعود بن خالد يلتقي وزير النقل
السفير السديري ينقل تحيات خادم الحرمين إلى ملك الأردن
تسجيل أول إصابة بكورونا قادمة من إيران.. وإجراءات لصد الوباء
إيران.. إرهاب وفوضى وكورونا
«الحشد» يعلن إطلاق عملية «تطهير الصحراء»
العراق: فراغ حكومي يلوح في الأفق
الأردن وإندونيسيا تدخل قائمة الوباء.. وإغلاق اللوفر
كورونا يتراجع في الصين.. ويستشري عالمياً
إعدام هشام عشماوي
بوتدجدج خارج سباق الرئاسة
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