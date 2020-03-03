الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرينالملك وولي العهد يهنئان رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطنيالقيادة تعزي ملك البحرينأمير الرياض يلتقي أمين مجلس التعاون ومحافظ هيئة العقاراتأمير الشرقية يؤكد على تفعيل التطوع في "ترميم"أمير نجران يقلد مساعد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدةأمير الباحة يكرم النحالين ويطلق مشروعاً مسرحياًأمير القصيم يفتتح مشروعات تنموية في المذنب والخرماء والعمار.. اليومفيصل بن سلمان: دور رجال الأعمال مهم لتعزيز المحتوى المحليرئيس تونس يستقبل وزير الداخليةسعود بن خالد يلتقي وزير النقلالسفير السديري ينقل تحيات خادم الحرمين إلى ملك الأردنتسجيل أول إصابة بكورونا قادمة من إيران.. وإجراءات لصد الوباءإيران.. إرهاب وفوضى وكورونا«الحشد» يعلن إطلاق عملية «تطهير الصحراء»العراق: فراغ حكومي يلوح في الأفقالأردن وإندونيسيا تدخل قائمة الوباء.. وإغلاق اللوفركورونا يتراجع في الصين.. ويستشري عالمياًإعدام هشام عشماويبوتدجدج خارج سباق الرئاسة// يتبع //06:05ت م0003