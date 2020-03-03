وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاستثمار السياحي ) : تمثل السياحة أحد المحاور المهمة لرؤية المملكة 2030 ، كما تعد من أكثر القطاعات نمواً ونشاطاً حيث عملت الحكومة الرشيدة على تنفيذ عمليات تطوير شاملة واستحداث وجهات سياحية جديدة وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات والفنادق وتحديث البنية التحتية وتأهيل المواقع السياحية والتراثية والارتقاء بقطاع الإيواء ووكالات السفر والخدمات السياحية وتطوير الأنشطة والفعاليات وتنمية الموارد البشرية السياحية.وواصلت : وعززت المملكة جهودها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني بترقية خدمات القطاع السياحي ودعمه وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطويره تماشياً مع الرؤية الطموحة التي تهدف إلى إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي القديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على الإرث العريق وعلى الدور الفاعل، والموقع البارز على خريطة الحضارة الإنسانية واستثمار ما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي وما تكتنزه من موارد طبيعية وسواحل خلابة بالإضافة إلى التركيز على الثقافة والترفيه بدعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في تنظيم المهرجانات والفعاليات وإقامة شراكات مع أبرز مؤسسات الترفيه الدولية بالإضافة إلى المشاريع والمنشآت الثقافية والترفيهية مما يساهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.وختمت : وتأتي مشروعات القدية ونيوم والبحر الأحمر وآمالا على رأس المشروعات السياحية الكبرى التي تحول المملكة إلى أنموذج عالمي رائد، كما تسهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين وترقية الخدمات.// يتبع //06:05ت م0005