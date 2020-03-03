وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عاصمة شباب العالم ) : لقب "عاصمة شباب العالم"، عندما يجتمع فيها خلال شهر أكتوبر المقبل، نحو 100 شاب، يمثلون دول مجموعة العشرين الاقتصادية؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تحظى باهتمام فئة الشباب دون سواهم، هذه القمة ستكون محل اهتمام العالم ووسائل إعلامه بمختلف تنوعها والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الشباب، ليس لسبب سوى أنها ستركز على موضوعات مهمة، في مقدمتها تمكين الشباب وتعزيز مهارة اتخاذ القرار لديهم، وإعداد القادة المتسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير، والاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.وواصلت : تدرك المملكة أهمية هذه القمة جيداً وتوقيتها، إيماناً منها بأهمية دور الشباب، وحتمية أن يكون لهم صوت مسموع، ورأي يُعتد به في الأوساط الدولية، ومن هنا، تقف المملكة على كامل استعدادات القمة وفعالياتها، وليس من المستبعد أن تكون لهذه القمة وما تتوصل إليه من توصيات، تأثير كبير ومباشر في تحديد الموضوعات الرئيسة التي ستناقشها قمة مجموعة العشرين عندما تعقد اجتماعاتها الرسمية في نوفمبر المقبل بالرياض.وتابعت : لا شك أن للقمة الشبابية أهميتها القصوى، التي تكمن في أنها لأول مرة تعقد في المنطقة العربية، كما أنها ستضم مجموعة شباب تم اختيارهم بعناية؛ ليمثلوا صوت الشباب في دول العشرين، ويشاركوا بمعارفهم وطموحاتهم ورؤيتهم لخلق التغيير وصنع واقع أكثر إيجابية، وهذا ما تحرص عليه المملكة قبل غيرها. ولن يمثل الشباب السعودي المشارك فيها المملكة فحسب، وإنما سيمثلون العالم العربي والإسلامي، في طرح القضايا الاقتصادية والفكرية التي تشغل بال شباب دول المنطقة.واسترسلت : ويبقى الجميل في القمة الشبابية، أنها لن تقصر الحديث على الشأن الاقتصادي، وإنما ستطرق إلى موضوعات أخرى مهمة، شغلت الرأي العام الدولي، وتصب في مصلحة الشباب من جميع أنحاء العالم، مثل "المواطنة العالمية"، و"حل المشكلات بصورة فعالة" مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات الثقافية بين شباب العالم.// يتبع //06:05ت م0007