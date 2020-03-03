كانبيرا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تخفيض سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم بمقدار 25 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى متدن تاريخي جديد عند 0.5%.ويهدف هذا التخفيض لمساعدة الاقتصاد الأسترالي على مواجهة الآثار السلبية الكبيرة لفيروس كورونا.يذكر أن مصرف الاحتياط الفيدرالي كان خفض سعر الفائدة الرسمي ثلاثة مرات منذ شهر يونيو 2019م الماضي وهذا هو التخفيض الرابع.// انتهى //07:14ت م0011