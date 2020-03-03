الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية مبادرة تفاعلية على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني عبارة عن لوحة مصورة تحتوي على 2,800 صورة تكوينية لتشكل صورة واحدة كبيرة وذلك في مدخل المنتدى.وتهدف الفكرة للتعريف بمشاريع المركز في 47 دولة حول العالم، حيث تفاعل المشاركون والزوار مع هذا المبادرة من خلال إرسال صور عبر حساباتهم في موقعي توتير وانستغرام على هاشتاق #منتدى الرياض الدولي – الإنساني .كما أطلق المركز مبادرة الاستديو الرقمي لمركز الملك سلمان للإغاثة لإجراء اللقاءات مع ضيوف المنتدى لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات الإنسانية وهي عبارة عن لقاء تفاعلي في أقل من دقيقة يتحدث الضيف من خلالها عن التحديات أو الاحتياجات الإنسانية والتي سيتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي للمركز .//انتهى//07:29ت م0014