السيح 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غدا، حلقة عمل بعنوان " إدارة الميزانية الشخصية والأسرية " ، بالتعاون مع كليةالتربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وذلك في قاعة جمعية البر الخيرية بحي النزهة.وتأتي حلقة العمل التي يقدمها سعد بن محمد الحمودي مؤسس مبادرة الحصالة للوعي المالي، ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلىإثراء المعرفة.// انتهى //07:43ت م0017