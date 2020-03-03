الجوف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأطلقت صحة الجوف مبادرة "تشخيص والعلاج المبكر للقرنية المخروطية", وذلك في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا.وتتمثل المبادرة في الوقاية من ظهور القرنية المخروطية والتعرض لمضاعفاتها, وذلك بالتشخيص والعلاج المبكر, من خلال التصوير الطبقي للقرنية, الذي يستغرق دقائق, مع التركيز على الفئات العمرية من 15 سنة وحتى 18 سنة, وتوفير العلاج المبكر للقرنية المخروطية في مراحلها الأولية بشكل وقائي وقبل ظهور العلامات الإكلينيكية.وأشارت صحة الجوف إلى أنه سيتم إنشاء وحدة تصوير وعلاج القرنية المخروطية في المستشفى, مكونة من تصوير "بنتاكام" وجهاز "أفيدرو" لتثبيت القرنية.// انتهى //08:25ت م0020