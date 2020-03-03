الأحساء 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساختتم تعليم الأحساء أمس، برنامج الاختبارات التحصيلية التجريبية التي استهدفت طلاب وطالبات الصف الثالث والصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس الهجر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس تعليم الكبار والكبيرات في محافظة الأحساء.ويأتي برنامج الاختبارات التحصيلية الذي شارك فيه 53 ألف طالب وطالبة ضمن برامج تعليم الأحساء التي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبار التحصيلي المركزي المقرر تطبيقه العام الحالي.وتهدف الاختبارات التحصيلية إلى تحسين متوسط درجات تحصيل الطلبة في الاختبار التحصيلي المركزي للعام الدراسي الحالي 1441هـ، ورفع كفاءة قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في عمليات التعليم والتعلم، وتحسين الأداء في توظيف عمليات التعليم والتعلم الصفي وتمكين الطلبة من أداء الاختبارات الوطنية بكفاءة، ورفع المستوى التحصيلي المهاري لدى الطلبة ذوي التحصيل المنخفض في المدرسة، وكذلك إكساب منسوبي ومنسوبات المدارس مهارات التعامل مع الطلبة وفق خصائص النمو حسب المرحلة الدراسية، وتحفيز المدارس لتحقيق مستويات تحصيل أعلى في الاختبارات الوطنية.// انتهى //10:01ت م0033