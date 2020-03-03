الباحة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة أمس، دورة تدريبية بعنوان "دور الأئمة والمؤذنين في تحقيق الأمن الفكري", بحضور محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس, وذلك بمقر المكتب.وهدفت الدورة التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة الدكتور محمد الثبيتي، إلى التعريف بمفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه, وأسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج، وإيضاح طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في احتلال الشباب وذكر نماذج وصور منها، إضافة إلى تناول أثر رسالة المسجد في تحقيق الأمن الفكري وحفظه للأمن وحفظ القيم الأخلاقية.وفي ختام الدورة تم تسليم المشاركين شهادات الحضور.// انتهى //10:06ت م0034