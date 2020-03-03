القاهرة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها على الشأن المحلي، مبرزة نشاط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتطورات الأوضاع في مصر بشأن فيروس كورونا.وألقت الصحف الضوء على لقاء الرئيس السيسي أمس، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، وتأكيده على عمق العلاقات المصرية الفرنسية.وأبرزت الصحف قرار محكمة جنايات القاهرة، عقب استطلاع الرأي الشرعي لمفتي مصر، بإعدام 37 متهمًا لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أنصار بيت المقدس"، مشيرة إلى أن المحكمة أدانت المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.وفي الشأن الإقليمي والدولي أشارت الصحف إلى مقتل 11 مدنيا وسط معارك ضارية في إدلب بسوريا، مبرزة تأكيد موسكو لأنقرة بأنها لا تضمن سلامة الطيران التركي في سوريا بعد إغلاق المجال الجوي في إدلب.كما تطرقت إلى إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة استقالته لأسباب صحية بعد قرابة 3 سنوات من وجوده في هذا المنصب، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه الجيش الليبي ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس بتجنيد السجناء للقتال في صفوفهم ومساومتهم على حريتهم.وعلى الصعيد الفلسطيني لفتت الصحف المصرية إلى المواجهات العنيفة التي اندلعت في نابلس شمالي الضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، مما أسفر عن إصابة 13 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة إلى إصابة 50 آخرين باختناقات جراء قنابل الغاز.// انتهى //10:13ت م0035