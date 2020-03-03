الطائف 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بمحافظة الطائف أمس، ملتقى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص بالطائف، بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم ومدير شؤون المعاهد والكليات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خالد طواب.وأكد القاسم أهمية الملتقى الذي يقام بالكلية لأول مرة في دعم الكوادر الوطنية والتعريف بما تقوم به الكلية التقنية في مجال التدريب.واشتمل جدول الأعمال على عدد من الموضوعات منها التعريف بصندوق الموارد البشرية في الطائف، وعرض بوابة جهات التوظيف (برنامج تقني) ودراسة عن مدى موائمة تخصصات الكلية التقنية لسوق العمل.// انتهى //10:15ت م0036