نجران 08 رجب 1441هـ الموافق 03 مارس 2020م واسدعت أندية الأحياء الترفيهية التعليمية بتعليم محافظة شرورة أمس الطلاب للتسجيل في البرامج الرياضية والترفيهية لجميع الأعمار، وذلك بأندية الأحياء في مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، ونادي الحي بثانوية الإمام الذهبي.وتستقبل أندية الأحياء الطلاب من الساعة الـرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً، لتتيح لهم المشاركة في المسابقات الرياضية في لعبة البلياردو، والهوكي، والبلاستيشن، وتنس الطاولة، إلى جانب العديد من الألعاب الشعبية المختلفة.// انتهى //10:15ت م0037