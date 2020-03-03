الجبيل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي أمس مركز وحدة غسيل الكلى في مستشفى الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية.وأكد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية الدكتور محمد بن حمد المقبل أن وحدة غسيل الكلى تحتوي على 24 سرير طبي، حيث يعمل الطاقم الطبي فيها والذي يضم استشاريين وأخصائيين وممرضين على تقديم الخدمة للمستفيدين على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث أجهزة غسيل الكلى وفق المعايير العالمية التي تضمن تلقي المستفيد للعلاج بأفضل وجه ممكن.// انتهى //10:21ت م0039