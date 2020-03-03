القاهرة 8 رجب 1441 هـ الموافق 3 مارس 2020 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رفض البرلمان العربي لما قامت به البرازيل مؤخرًا من قرارات وتحركات ومنها: فتح مكتب تجاري دبلوماسي بمدينة القدس المحتلة، والزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس النواب البرازيلي لمستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في شهر ديسمبر الماضي.وقال رئيس البرلمان في بيان اليوم: إن ذلك جاء خلال لقائه بمكتبه بالقاهرة، سفير البرازيل لدى مصر أنطونيو باتريوتا، بناءً على طلب السفير البرازيلي.وأوضح أنه حمّل السفير البرازيلي رسالة للمسؤولين في بلاده تتضمن طلب مراجعة موقفهم والعدول عن القرارات والزيارات المرفوضة وغير القانونية، والالتزام بالقانون الدولي وبما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، حفاظًا على العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية والبرازيل وبين الشعبين العربي والبرازيلي.// انتهى //10:24ت م0040