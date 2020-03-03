جيزان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان غدًا، البرنامج الثقافي "اسمها تجربة"، وذلك بمقر الجمعية بمركز جازان الثقافي.ويستضيف البرنامج الثقافي الفنانة التشكيلية سارة معشي، للحديث عن تجربتها الفنية، وذلك ضمن أهداف البرنامج لتقديم التجارب المتميزة في مجالات الفنون والآداب من المبدعين والموهوبين، بما يسهم في أداء دور فاعل للجمعية في تنشيط الساحة الثقافية بالمنطقة، واستعراض التجارب الإبداعية فضلًا عن تقديم المواهب الأدبية والفنية.// انتهى //10:24ت م0041