مكة المكرمة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أمس، ملتقى الإشراف التربوي الثامن للمشرفين التربويين بالمدارس الأهلية بمشاركة 60 مشرفاً تربوياً .وأوضح الزائدي أن الإشراف التروي لم يُعد عملاً فردياً ويجب أن يتحول إلى عمل جماعي، وجعل ممارساته جُزءاً لا يتجزأ من اليوم الدراسي بهدف بناء ثقافة التعلم المستمر والتعاون والانفتاح والتجريب، لينعكس كل ذلك على الطلاب في تقديم تعليم نوعي، وتجويد مخرجات التعليم مؤكداً أنه بات من الضروري توطين الإشراف التربوي في المدارس الأهلية لتحقيق التنمية المهنية المستدامة التي هي أداة الإصلاح التعليمي هي التي تصنع الفارق وتحدث التغيير وتحقق النجاح.// انتهى //10:27ت م0043