الخرطوم 8 رجب 1441 هـ الموافق 3 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم مطالبة نائب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي أطراف التفاوض بتجاوز الصغائر وتقديم التنازلات من أجل الشعب الذي ينتظر السلام.وعرجت على تحذير محققون من الأمم المتحدة بأن أنقرة قد تكون أمام مسؤولية جنائية في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019.وركزت صحف الثلاثاء على تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين. ونشرت إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص في ليبيا غسان سلامة استقالته من منصبه.وأخبرت عن مقتل ستة جنود ماليين على الأقل وجرح عشرة آخرين خلال هجوم نفذه إرهابيون على حاجز للجيش في بلدة موندورو وسط مالي.وتحدثت عن إعلان الرئيس العراقي برهم صالح قبوله اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.// انتهى //10:28ت م0044