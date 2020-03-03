نجران 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب شطر الطالبات، أمس دورة تدريبية بعنوان "التسويق الالكتروني"، وذلك بمقر الكلية.واستهدفت الدورة التدريبية التي قدمتها الدكتور تيسير النجار، أكثر من 35 خريجة من مختلف أقسام الكلية، لتعريفهن بالتسويق الإلكتروني، وأهم مقوماته، و كيفية تسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة عمليات التسويق الإلكتروني، إضافة إلى شرح هرم "ماسلو" وكيفية تحويل الحاجات إلي منافع ومنتجات لمواكبة سوق العمل.// انتهى //10:28ت م0045