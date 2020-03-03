عام / "التسويق الإلكتروني" دورة تدريبية لخريجات كلية العلوم والآداب بجامعة نجران
الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
نجران 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
نظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب شطر الطالبات، أمس دورة تدريبية بعنوان "التسويق الالكتروني"، وذلك بمقر الكلية.
واستهدفت الدورة التدريبية التي قدمتها الدكتور تيسير النجار، أكثر من 35 خريجة من مختلف أقسام الكلية، لتعريفهن بالتسويق الإلكتروني، وأهم مقوماته، و كيفية تسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة عمليات التسويق الإلكتروني، إضافة إلى شرح هرم "ماسلو" وكيفية تحويل الحاجات إلي منافع ومنتجات لمواكبة سوق العمل.
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10:28ت م
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