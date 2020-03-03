جيزان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسشهد معرض الدفاع المدني التوعوي، الذي تقيمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في مركز الراشد مول التجاري بمدينة جيزان إقبالاً لافتاً من الزوار من مختلف الفئات للاستفادة من نشاطات المعرض والمسرح المقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "السلامة اولاً".واستعدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بكامل طاقتها لتظهر هذه المناسبة بالشكل الذي يحقق تطلعات الزائرين، حيث أقامت معارض توعوية عديدة في المحافظات كافة، وزودتها بالنشرات التوعوية والقصص المعبرة، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات وتوزيع العديد من الهدايا والألعاب التي تركز في مجملها على رفع مستوى الوعي بالمجتمع وتوعيتهم بقواعد السلامة من المخاطر التي يتعرض لها أطفالنا في جميع جوانب الحياة سواء في المنزل أو المدرسة أو الشارع وغيرها من المواقع الأخرى.// انتهى //11:26ت م0068