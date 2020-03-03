إسلام آباد 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى خمس حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة.وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا في تصريح صحفي اليوم أن الحالة الخامسة ظهرت في سيدة (45 عامًا) من سكان منطقة جيلجيت الواقعة شمال باكستان، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وتخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى العلوم الطبية التخصصي بالعاصمة إسلام آباد.// انتهى //11:26ت م0069