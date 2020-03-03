بغداد 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمشاورات التي بدأها رئيس الجمهورية برهم صالح أمس مع الكتل السياسية لتكليف شخصية جديدة مرشحة لرئاسة الوزراء في العراق خلفا للمنسحب من التكليف محمد توفيق علاوي.وأبرزت الصحف آراء ومواقف الكتل والقوى السياسية من هذه القضية الشائكة المثيرة للجدل والتي ينبغي حسمها خلال 15 يوما بحسب الدستور.وتناولت موقف قادة المكونين السني والكردي من آلية اختيار المكلف الجديد لرئاسة الوزراء, ومطالبتها بالعودة إلى الدستور في هذا المجال.وطالبت الصحف بالابتعاد عن سيناريو جمع تواقيع النواب لدعم مرشح معين أو اختيار المكلف من جهة واحدة ، كون هذه العملية غير موثوقة، مشددة على ضرورة اعتماد وسائل دستورية بدلاً من ذلك, ووفق المواصفات التي يطالب بها المتظاهرون.وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أمس وقف نشاطاته الرسمية ومطالبته باختيار أحد نوابه أو وزرائه لإدارة أمور الحكومة .// انتهى //11:26ت م0070